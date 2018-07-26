Комітет Сенату США рекомендував схвалити резолюцію про засудження анексії Криму Росією

Також у резолюції засуджується порушення прав людини на півострові та підкреслюється правова відповідальність РФ за такі злочини протягом російської окупації.

Комітет Сенату США рекомендував схвалити резолюцію про засудження анексії Росією Криму.

Про це Посольство України у США повідомляє у Facebook.

«Комітет із закордонних відносин Сенату США затвердив та рекомендував до схвалення верхньою палатою Конгресу резолюцію, яка засуджує незаконні намагання РФ окупувати Крим», - сказано у повідомленні.

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У документі, зокрема, підтверджується позиція Сенату про те, що Крим є частиною суверенної території України.

«Наголошується на тому, що політика США повинна полягати у протидії намаганням змінити статус, демографічну карту чи політичну природу Криму», - повідомили у посольстві.

Також у резолюції засуджується порушення прав людини в Криму та підкреслюється правова відповідальність РФ за такі злочини протягом російської окупації півострова.

Сенатори закликають уряд США продовжувати застосовувати до РФ обмежувальні заходи, згідно з законом про протидію супротивникам Америки через санкції від 2017 року, та вітають подальші зусилля американської сторони щодо заохочення ЄС до впровадження додаткових санкцій, пов’язаних з Кримом.

Як повідомляв УНІАН, раніше Посольство України у США поінформувало, що двопартійна група сенаторів представила проект резолюції щодо засудження окупації Криму.