Комітет Сенату США рекомендував схвалити резолюцію про засудження анексії Криму Росією
Комітет Сенату США рекомендував схвалити резолюцію про засудження анексії Росією Криму.
Про це Посольство України у США повідомляє у Facebook.
«Комітет із закордонних відносин Сенату США затвердив та рекомендував до схвалення верхньою палатою Конгресу резолюцію, яка засуджує незаконні намагання РФ окупувати Крим», - сказано у повідомленні.
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У документі, зокрема, підтверджується позиція Сенату про те, що Крим є частиною суверенної території України.
«Наголошується на тому, що політика США повинна полягати у протидії намаганням змінити статус, демографічну карту чи політичну природу Криму», - повідомили у посольстві.
Також у резолюції засуджується порушення прав людини в Криму та підкреслюється правова відповідальність РФ за такі злочини протягом російської окупації півострова.
Сенатори закликають уряд США продовжувати застосовувати до РФ обмежувальні заходи, згідно з законом про протидію супротивникам Америки через санкції від 2017 року, та вітають подальші зусилля американської сторони щодо заохочення ЄС до впровадження додаткових санкцій, пов’язаних з Кримом.
Як повідомляв УНІАН, раніше Посольство України у США поінформувало, що двопартійна група сенаторів представила проект резолюції щодо засудження окупації Криму.