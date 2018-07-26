Комітет Сенату США рекомендував схвалити резолюцію про засудження анексії Криму Росією

21:28, 26 липня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Про це Посольство України у США повідомляє у Facebook.

«Комітет із закордонних відносин Сенату США затвердив та рекомендував до схвалення верхньою палатою Конгресу резолюцію, яка засуджує незаконні намагання РФ окупувати Крим», - сказано у повідомленні.

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У документі, зокрема, підтверджується позиція Сенату про те, що Крим є частиною суверенної території України.

«Наголошується на тому, що політика США повинна полягати у протидії намаганням змінити статус, демографічну карту чи політичну природу Криму», - повідомили у посольстві.

Також у резолюції засуджується порушення прав людини в Криму та підкреслюється правова відповідальність РФ за такі злочини протягом російської окупації півострова.

Сенатори закликають уряд США продовжувати застосовувати до РФ обмежувальні заходи, згідно з законом про протидію супротивникам Америки через санкції від 2017 року, та вітають подальші зусилля американської сторони щодо заохочення ЄС до впровадження додаткових санкцій, пов’язаних з Кримом.

Як повідомляв УНІАН, раніше Посольство України у США поінформувало, що двопартійна група сенаторів представила проект резолюції щодо засудження окупації Криму.

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Теги: #Крим#Росія#Сенат США#анексія Криму