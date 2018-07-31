Секретар РНБО запропонував ввести кримінальну відповідальність за закупівлі в Росії

Раніше "Укрзалізниця" уклала договір із "Российской железной дорогой" на поставку 96 нагородних знаків "Почесний залізничник" на суму 181,9 тис. руб.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов запропонував ввести кримінальну відповідальність за фінансову підтримку країни-агресора, зокрема для тих, хто проводить закупівлі в Російській Федерації.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Мені здається, повинна бути не тільки моральна, але й кримінальна відповідальність за фінансову підтримку країни-агресора для тих, хто закуповує у Росії такі речі, які можуть вироблятися в Україні", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" із закупівель "Центр забезпечення виробництва" за результатами тендеру, проведеного через систему електронних державних закупівель Prozorro, уклала договір з філією "Российской железной дороги" на поставку залізницям України 96 нагородних знаків "Почесний залізничник" із мідно-нікелевого сплаву на суму 181,927 тис. російських рублів із урахуванням ПДВ.