Президент здійснює робочу поїздку на Черкащину
07:35, 12 березня 2008Політика
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(програма перебування)
12 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснює робочу поїздку до Черкаської області.
Як повідомляє прес-служба глави держави, головна мета поїздки – участь у відкритті Навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України.
Планується також, що під час поїздки В.ЮЩЕНКО ознайомиться з роботою Золотоноської філії ТОВ СП «Нібулон» та роботами з відродження Музею Тараса Шевченка Шевченківського національного заповідника.
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