Президент здійснює робочу поїздку на Черкащину

07:35, 12 березня 2008
Політика
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(програма перебування)

12 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснює робочу поїздку до Черкаської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, головна мета поїздки – участь у відкритті Навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України.

Планується також, що під час поїздки В.ЮЩЕНКО ознайомиться з роботою Золотоноської філії ТОВ СП «Нібулон» та роботами з відродження Музею Тараса Шевченка Шевченківського національного заповідника.

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