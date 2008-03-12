Президент здійснює робочу поїздку на Черкащину

(програма перебування)

12 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснює робочу поїздку до Черкаської області. Як повідомляє прес-служба глави держави, головна мета поїздки – участь у відкритті Навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України. Планується також, що під час поїздки В.ЮЩЕНКО ознайомиться з роботою Золотоноської філії ТОВ СП «Нібулон» та роботами з відродження Музею Тараса Шевченка Шевченківського національного заповідника.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter