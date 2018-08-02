У КВУ назвали лідерів фракцій, які ігнорують роботу в комітетах Ради (інфографіка)

Бойко, Вілкул, Тимошенко і Ляшко мають найнижчі показники відвідуваності комітетів ВР.

Співголови парламентської фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко і Олександр Вілкул, а також лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко не взяли участі в жодному засіданні комітетів Верховної Ради, до складу яких вони обрані.

Як повідомили УНІАН в Комітеті виборців України, в рамках проекту «Дослівно» було проаналізовано відвідування головами фракцій ВР засідань парламентських комітетів за час роботи восьмої сесії (лютий-липень 2018 року).

Бойко, який є членом комітету ВР в справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, не був присутній на жодному засіданні комітету, яких упродовж лютого-липня відбулося 12.

Вілкул не відвідав жодне з дев’яти засідань комітету з питань європейської інтеграції.

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Тимошенко не була присутня на жодному з чотирьох засідань комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Як пояснили КВУ в апараті комітету, її не було «з поважних причин, пов’язаних з участю в інших заходах як голови депутатської фракції».

Крім того, лідер фракції Радикальної партії, член комітету з питань податкової та митної політики Олег Ляшко взяв участь лише в 33% засідань (4 із 12), лідер фракції «Самопоміч», член комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування відвідав Олег Березюк – 58% (7 із 12), лідер фракції «Блок Петра Порошенка», голова підкомітету з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва Комітету з питань національної безпеки і оборони Артур Герасимов – 79% (11 із 14), лідер фракції «Народний фронт», перший заступник голови комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю Максим Бурбак – 92% (11 з 12).

У КВУ нагадали, що, відповідно до ст. 24 закону «Про статус народного депутата України», народний депутат зобов'язаний бути присутнім на засіданнях комітету, до складу якого його обрано, та брати участь у його роботі.