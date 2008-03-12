Британці підтримують вступ України до ЄС
08:38, 12 березня 2008Політика
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Палата громад підготувала заяву
|Володимир Огризко
Нині між Україною і Туманним Альбіоном немає політичних суперечок. А зміцнення двосторонніх відносин допоможуть Україні у просуванні до ЄС, впевнений Огризко. Міністр бачить у Великій Британії щирого партнера. Він зазначив, що 2008-й стане роком українсько-британського діалогу.
Палата громад парламенту Великої Британії підготувала заяву, у якій схвалюють демократичні зрушення України. Також депутати в ній висловили сподівання, що відносини України та НАТО будуть посилені та піднесені на новий рівень за результатами Бухарестського саміту у квітні.
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