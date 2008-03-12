Британці підтримують вступ України до ЄС

Велика Британія підтримує вступ України до Європейського Союзу. Про це заявив британський міністр закордонних справ Девід Міллібенд на зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Огризком. Вони обговорили травневий візит до Лондона Президента Віктора Ющенка.

Нині між Україною і Туманним Альбіоном немає політичних суперечок. А зміцнення двосторонніх відносин допоможуть Україні у просуванні до ЄС, впевнений Огризко. Міністр бачить у Великій Британії щирого партнера. Він зазначив, що 2008-й стане роком українсько-британського діалогу.

Палата громад парламенту Великої Британії підготувала заяву, у якій схвалюють демократичні зрушення України. Також депутати в ній висловили сподівання, що відносини України та НАТО будуть посилені та піднесені на новий рівень за результатами Бухарестського саміту у квітні.

ICTV