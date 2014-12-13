ГПУ: Адвокати чиновників часів Януковича намагаються знайти щілини в законах, щоб ЄС зняв санкції проти їх підзахисних

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив старший помічник генерального прокурора з особливих доручень Валерій Карпунцов, коментуючи інформацію, що ЄС може зняти персональні санкції проти деяких колишніх українських високопосадовців через те, що Рада ЄС отримала інформацію від правоохоронних органів України, що стосовно них припинено кримінальне переслідування.

Карпунцов нагадав, що свого часу колишній радник Януковича Андрій Портнов намагався запевнити громадськість, що народний депутат Віктор Лозінський, який убив людину, не злочинець, а герой.

“Тому я хотів би, щоб журналісти користувалися перевіреною інформацією. В мене є офіційна інформація стосовно посадовців, на яких накладено санкції, в тому числі й нашими європейськими партнерами. Стосовно того, будуть чи не будуть зняті санкції, то є певні процесуальні моменти у зв`язку з тим, що неможливо вручити підозру безпосередньо тим чи іншим фігурантам, по яких є розслідування кримінальних справ. І, звичайно, цими процесуальними моментами користуються ці люди, щоб уникнути відповідальності, переховуючись, зокрема в Російській Федерації”, - сказав Карпунцов.

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Він також додав, що адвокати вміло використовують недоліки чинного Кримінального процесуального кодексу, наприклад, коли через десятки відводів суддів блокують розгляд справ.

«Тобто я хочу сказати, що в новому КПК є безліч уловок, якими користуються знаючий адвокат і блокує прийняття того чи іншого процесуального рішення», - наголосив Карпунцов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 грудня, у Брюсселі європейський дипломат повідомив, що у Раді ЄС продовжується обговорення питання щодо скасування санкцій проти окремих українців, до яких через зловживання бюджетними коштами були застосовані запобіжні заходи.

Дипломат нагадав, що персональні санкції були введені ЄС до більш як 20 осіб за зловживання з бюджетними коштами, це посадовці режиму Януковича.

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”Це було зроблено у тісній співпраці з українськими правоохоронними органами, які надали нам імена осіб, щодо яких проводилися розслідування. Зараз ми отримали новини з Києва, від правоохоронних органів, що стосовно деяких з цих людей розслідування більше проводитиметься. Тоді постає питання, чи ми повинні викреслити зі списку цих людей”, - пояснив він.

Довідка УНІАН, ЄС 5 березня заморозив активи 18 українських громадян, підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів та причетності до порушень прав людини в Україні.

У списку – екс-президент Янукович та його сини Олександр і Віктор, екс-глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-голова СБУ Олександр Якименко, екс-прем`єр Микола Азаров та його син Олексій, екс-глава Адміністрації президента Андрій Клюєв та його брат Сергій, екс-заступник глави Адміністрації президента Портнов, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, екс-заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, бізнесмен Сергій Курченко, екс-міністр освіти і науки Дмитро Табачник, екс-голова МОЗ Раїса Богатирьова, колишній радник Януковича Ігор Калінін.

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У червні іноземні ЗМІ повідомляли, що Янукович, його сини і шестеро інших колишніх високопосадовців, що фігурують у санкційному списку Європейського Союзу, подали позови на рішення ЄС про замороження їхніх активів.

Крім того, четверо громадян України, які потрапили до «чорних» списків, написали до Ради ЄС письмові запити для отримання доказів, що також може свідчити про наміри подання ними позовів. Це колишній генеральний прокурор України Пшонка та його син Артем, екс-глава СБУ Якименко та екс-міністр внутрішніх справ Захарченко.