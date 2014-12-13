Бойовики обстріляли блокпост сил АТО в районі перехрестя доріг у напрямку Фащівки-Дебальцеве

Про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Сьогодні вночі між 00.20 і 2.10 бойовики здійснили провокаційні маневри і обстріли з стрілецької зброї блокпосту в районі перехрестя доріг у напрямку Фащівки-Дебальцеве, на якому прикордонники спільно з підрозділами ЗСУ організували службу контрольного посту. Коли виникла безпосередня загроза життю наших людей, українські військові відкрили вогонь у відповідь, змусивши бойовиків відступити. Постраждалих серед особового складу немає", - сказав Андрій Лисенко.