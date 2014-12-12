В зону АТО відправлені відремонтовані танк і БМП

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської обласної держадміністрації (ОДА), на зазначену бронетехніку також були завантажені теплі речі та продукти харчування для військових ОК «Південь», зібрані волонтерами.

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«За останні півтора місяці в Дніпропетровській області відремонтовано 15 одиниць вантажної техніки, яка сьогодні використовується нашими військовими в АТО. Це КамАЗи, ЗІЛИ, Урали. Такі ремонти будуть відбуватися і надалі», - цитує прес-служба радника голови Дніпропетровської ОДА Олексія Салкоча.

Зокрема, на території Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу в жовтні вже була відремонтована БМП-2.

Підприємство підготувало необхідний майданчик для ремонту техніки. Роботи з її відновлення фінансує Фонд оборони країни.

За інформацією представників Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу, тут планується відремонтувати ще 40 БМП-2, 5 танків, 2 зенітно-самохідних установки "Шилка" і 6 зенітно-гарматних ракетних комплексів «Тунгуска».