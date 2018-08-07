Закарпаття відрізали від України: Садовий написав листа Порошенку

Понад два роки нема авіасполучення Закарпаття з Україною та світом, йдеться в листі.

За підсумками минулотижневої поїздки в Ужгород Андрій Садовий скерував листи до президента, прем’єр-міністра та міністра інфраструктури України щодо розвитку транспортної та прикордонної інфраструктури Закарпаття.

"Після тимчасової втрати Криму цей регіон міг би стати альтернативною оздоровницею України. Але мешканцям Харкова чи Києва зручніше дістатись до Хургади чи Мальорки, ніж до термалів Берегово чи гірськолижних витягів Кострино", – наголошує Садовий.

Як йдеться у листі, понад два роки нема авіасполучення Закарпаття з Україною та світом. Мінінфраструктури та "Украерорух" за цей час не змогли встановити в аеропорту Ужгорода належні світлово-сигнальні системи безпеки та сертифікувати його, відповідно до вимог ЄС, що є передумовою продовження Угоди зі Словацькою Республікою про заліт наших літаків на її територію під час злету-посадки.

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Зазначається, що єдина міжнародна автомагістраль М06, що зв’язує Україну із Закарпаттям та Південно-Східною Європою, не витримує навантажень і переважно в заторах. Ще три дороги, які ведуть через перевали, власне тільки із Закарпатського боку в жалюгідному стані.

З відкриттям цього року Бескидського тунелю Закарпаття очікувало запуск поїздів «Інтерсіті», які частково послабили б логістичну напругу в регіоні. Але досі цього не сталося. Тривалість поїздки потягом з Ужгорода до Києва становить нині понад 12 годин.

Також додається, що після впровадження «безвізу» та вільної торгівлі на всьому західному кордоні не відкрито жодного нового пункту пропуску, а кошти, що виділив ЄС на модернізацію наявних, – частково не використані та повернуті назад.

«Така ситуація підігріває невдоволення центральною владою та зростання сепаратистських настроїв серед населення — адміністративні прорахунки Києва фактично створили на Закарпатті загрозу національній безпеці. Тому закликаю представників найвищої влади в країні діяти, аби виправити ситуацію», – сказав Садовий.