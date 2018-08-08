Тоді "цей сигнал" почули не всі: Порошенко у річницю нападу на Грузію нагадав про "одвічне тяжіння" Москви до загарбань

Президент зазначив, що для Москви більш близькими є імперські амбіції та одвічне тяжіння до загарбання чужих територій.

Президент України Петро Порошенко у зв’язку із десятої річницею нападу Росії на Грузію висловив грузинам «щиру підтримку та солідарність».

Про це очільник держави написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУкраїна та Грузія повинні стати членами НАТО - голова МЗС Латвії

«Рівно десять років тому російська агресивна машина наважилася розкрити свою справжню сутність. Зухвала агресія Москви проти Тбілісі стала показовою демонстрацією всій світовій спільноті, що Кремль більше не збирається жити за правилами добросусідства та поважати міжнародне право», – зазначив Порошенко.

Він зазначив, що для Москви більш близькими є імперські амбіції та одвічне тяжіння до загарбання чужих територій. «Яким би чітким не був цей сигнал, на жаль, тоді почули його далеко не всі. Інакше не було б агресії проти України, торпедування європейського і трансатлантичного миру і безпеки, втручання у внутрішні справи тих держав, які Кремль продовжує вважати ворогами. Спільними діями, нашою єдністю і солідарність ми обов’язково примусимо Кремль припинити агресію, поважати міжнародне право та відновимо територіальну цілісність і України, і Грузії», – додав президент.

Як повідомляв УНІАН, проти ночі 8 серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність цих двох грузинських регіонів і ввела додаткові війська та озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Всі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окупованою Росією.

За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008 року загинуло понад 400 осіб, понад 2 тисячі поранено.

Україна закликала Росію вивести війська з окупованих грузинських територій.