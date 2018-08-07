Rzeczpospolita: Ціна байдужості Заходу до війни Росії проти Грузії виявилася надто високою

Якби Москві дали відсіч десять років тому, можливо зараз не довелося б вирішувати, як зупинити її агресію проти України і втручання у справи західних демократій.

Десять років тому Росія показала Заходу, що вважає війну зручним інструментом для реалізації своїх імперіалістичних цілей. Для цього вона влаштувала вторгнення в Грузію. Але Захід не захотів на це звертати увагу.

Про це пише Rzeczpospolita, додаючи, що в 2008 році Кремль не провчили за атаку проти невеликої кавказької країни. А потім в 2014 році Захід з подивом спостерігав, як Росія вторгалася в Україну – значно більшу країну, яка має спільні кордони з країнами ЄС і НАТО. Врешті, на другу війну США і Європа все ж звернули увагу. Пам’ятаючи про їхню реакцію на вторгнення російських військ в Грузію, навіть важко уявити, що санкції проти Москви за агресію проти України досі в силі. Втім, на думку видання, реалістичний підхід до Росії не буде тривати вічно.

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Польська газета пропонує пригадати тактику російських військових авантюр. Грузія спочатку стала жертвою кібератак проти урядових систем, потім вона помітила тисячі російських солдатів біля своїх кордонів, які підбурювали проросійських сепаратистів у певних регіонах. А потім в тунелі, які сполучають російську Північну Осетію з грузинською Південною Осетією, в’їхали російські танки і вантажівки з російськими солдатами. Грузія вже була втягнута у війну.

7 серпня 2008 року о 23:35 грузинський президент Михеїл Саакашвілі віддав наказ атакувати столицю сепаратистів Цхінвалі, яка розташована за кілька кілометрів від згаданого вище тунелю. Через дві доби після цього під атакою була вже столиця Грузії. Варто пам’ятати ту тишу в Тбілісі, в яку люди вслухалися, намагаючись почути, чи наближаються російські танки, щоб розгромити президентський палац.

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Однак, до палацу вони не доїхали попри те, що Володимир Путін, який в той час сидів у кріслі російського прем’єр-міністра, обіцяв повісити Саакашвілі за інтимні частини тіла.

«Захоплення столиць, вивішування російських прапорів на президентських палацах насправді не потрібні. Щоб тримати в узді інші країни, достатньо окупувати їхні провінційні землі. Це може знищити мрії про приєднання до західного світу, до НАТО і до ЄС», - пише видання.