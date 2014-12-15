В ООН засудили намір влади не платити пенсії у контрольованих бойовиками районах

Організація Об’єднаних націй застерігає про "загрозливі для життя умови" на Сході України. З настанням зими становище місцевого населення значно погіршилося, заявив у понеділок, 15 грудня, у Женеві уповноважений ООН з прав людини Раад аль-Хусейн, повідомляє агенція epd. У контрольованих бойовиками районах, відповідно до доповіді представника ООН, знищено верховенство права. Унаслідок цього та через триваюче насильство практично всі основоположні права людини перебувають під загрозою, повідомляє DW.

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Як наголосив аль-Хусейн, економічна ситуація у регіоні також є нестабільною, більшість місцевих установ сфери послуг закриті. Особливо страждають, за даними ООН, діти та літні люди. У зв’язку з цим ООН закликала українську владу дотримуватися прав людини та гарантувати збереження соціальної інфраструктури на Сході України. В організації розкритикували заяви уряду про намір припинити з 2015 року виплату пенсій та соціальної допомоги у контрольованих бойовиками районах.

Відповідальними за загострення ситуації, заявляють в ООН, є, перш за все, озброєні угрупування, які підтримуються з-за кордону, у тому числі з Росії - зброєю та військами. Вони, на відміну від українського уряду, говориться у повідомлені, не виконують положень Мінських угод. Нагадаємо, за даними ООН, від початку конфлікту на Сході України загинуло 4700 осіб, більше 10 тисяч 300 осіб - поранені.