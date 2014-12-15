У БПП думають над виключенням з фракції депутатів, які голосують врозріз з позицією партії

Про це заявив «права рука президента Петра Порошенка» – Ігор Кононенко, відповідаючи на запитання, чи можуть бути виключення із фракції через голосування врозріз із її рішеннями, повідомляє «Українська правда».

"Я не готовий сказати. Із цим буде визначатися фракція. Ця інформація буде аналізуватися, і виноситися на засідання фракції. Тобто це буде предметом обговорення фракції", - сказав він.

При цьому Кононенко повторив свою думку, що депутати можуть іноді голосувати врозріз із рішенням фракції, але це не має бути системно.

"Особисту думку кожного депутата, безумовно, необхідно поважати, і я допускаю, з тих або інших питань голосування окремих депутатів може йти в розріз із голосуванням усієї фракції. Але якщо це відбувається постійно й систематично протягом тривалого періоду, тоді питання", - сказав він.

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"Якщо позиція депутата настільки радикально відрізняється від позиції всієї фракції, то можливо бути йому не місце в цій фракції. Можливо, йому дійсно варто знайти інший формат", - уважає Кононенко.

"Знову ж, моя думка – якщо це депутат мажоритарник, який приєднався до фракції, безумовно, він має право шукати свій формат у парламенті. Але якщо це депутат-списочник, однозначно позиція цього депутата повинна бути, що якщо його ідеологія не дозволяє йому ухвалювати рішення в унісон із фракцією, напевно, він повинен думати про своє місце в парламенті. Тому що вийти із фракції й залишитися незалежним депутатом, некоректно", - вважає Кононенко.

Він зазначив, що "на сьогоднішній день ще не прийняте положення про фракцію", і висловив сподівання, що воно буде прийнято "найближчим часом".