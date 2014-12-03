Рада розгляне законопроект, який дозволяє іноземцям працювати в держорганах України

Як повідомляється на сайті парламенту, відповідний законопроект (№1161) внесли народні депутати від "Блоку Петра Порошенка" Мустафа Найєм, Руслан Князевич та Ігор Кононенко.

Законопроектом передбачається, що для зайняття посад у державних органах України іноземці (особи без громадянства) мають відповідати таким вимогам: досягнення повноліття (а для членів Антимонопольного комітету України – досягнення 30-річного віку); дієздатність; наявність визнаного у світі найкращого практичного досвіду впровадження реформ у відповідній сфері; наявність диплома про вищу освіту або кваліфікації, що підтверджують відповідні знання належного рівня; володіння державною мовою або розуміння її в обсязі, достатньому для виконання службових обов'язків; неперебування у громадянстві держави-окупанта.

Так, змінами до Закону "Про прокуратуру" пропонується передбачити можливість призначення іноземця генеральним прокурором України. У Законі України "Про державну службу" встановлюється, що на посади державних службовців також можуть бути призначені іноземці. Прийняття таких осіб на державну службу здійснюється без проведення конкурсу (якщо інше не передбачено законами України).

Крім того, визначено, що радниками, помічниками президента, голови ВР, членів уряду можуть бути призначені іноземці.

Водночас серед причин для припинення державної служби, окрім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, визначається і ненабуття громадянства України протягом одного року з дня призначення на посаду державного службовця іноземця (особи без громадянства).

До статті 27 Закону "Про державну таємницю" вносяться зміни, згідно з якими іноземцям, які призначені на посади в держорганах України і потребують за умовами своєї службової діяльності доступу до державної таємниці, такий доступ надається за відповідною посадою у порядку, що визначається Кабміном.

У Законі "Про центральні органи виконавчої влади" передбачається встановити, що першим заступником міністра, заступником міністра (крім першого заступника міністра, заступника міністра оборони України, міністра внутрішніх справ України, міністра закордонних справ України та міністра, який очолює міністерство, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури) також може бути призначений іноземець.

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Як виняток, на посаду керівника, заступника керівника центрального органу виконавчої влади (крім, зокрема, посад керівників та заступників керівників Державного комітету телебачення і радіомовлення України; Антимонопольного комітету України; Фонду державного майна України; центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону; центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України) може бути призначений іноземець.

У Законі "Про Кабінет міністрів України" планується встановити, що членами Кабміну (крім прем'єр-міністра України, міністра оборони України, міністра внутрішніх справ України, міністра закордонних справ України, міністра юстиції України) також можуть бути призначені іноземці.

У разі внесення подання про призначення членами Кабміну іноземців (осіб без громадянства) до такого подання також додаються матеріали, що підтверджують наявність у відповідного кандидата на посаду члена КМУ визнаного у світі найкращого практичного досвіду впровадження реформ у відповідній сфері.

Крім того, в Законі від 14 жовтня 2014 року "Про Національне антикорупційне бюро України" передбачається визначити, що директором Національного бюро також може бути призначений іноземець.