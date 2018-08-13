Нові антиросійські санкції США: чому не варто сподіватися на зміну політики Путіна

Попри те, що після повідомлень про нові санкції, які збираються у серпні запровадити проти Російської Федерації Сполучені Штати Америки, обвалився російський рубль та стрімко впали біржі, не варто особливо покладатися на ефект від американських санкцій проти Росії, сподіваючись на те, що вони змінять політику Кремля. Вже чотири роки триває санкційна політика Заходу проти Росії, але особливих змін у поведінці Москви не відбувається.

На мій погляд, в плані санкцій Росія вже пережила найгірші часи

На мій погляд, в плані санкцій Росія вже пережила найгірші часи. Коли нафта на світових ринках коштувала близько 40 доларів за барель — це було для неї відчутно. А зараз, коли ціна на нафту складає більше 70 доларів за барель, російська економіка отримує більше доходів. Так, звісно, це не 110 доларів за барель, як було ще до початку агресії Росії проти України, але все одно надходження до російського бюджету є, у Москви менше дефіцитів, нестач і провалів бюджету. Тому поведінка Кремля стає більш нахабною. Ми могли побачити це під час прес-конференції за підсумками зустрічі Путіна і Трампа: було очевидно, що Путін задоволений тим, як усе складається для Москви — особливих проблем у нього немає.

Санкції США, які будуть введені згодом у серпні, звичайно, змусять російське керівництво дещо протверезіти, але все одно Путін буде триматися своєї лінії і проводити свою політику.

В нього є змога не звертати особливої уваги на ці санкції, і не тільки через ціни на нафту, але й через поставки газу в Європу, який Росія прокачуватиме по півночі. При цьому Росія менше платитиме Україні, і це теж для Москви певна економія.

Санкції США, які будуть введені згодом у серпні, звичайно, змусять російське керівництво дещо протверезіти, але все одно Путін буде триматися своєї лінії і проводити свою політику

Отже, протистояння загостриться. Американці не задоволені тим, що їх політика не приносить очікуваних результатів, всі це бачать. Тому нові санкції США проти Росії, можливо, будуть трошки більш впливовими, ніж попередні, але все-таки не настільки, щоб кардинально змінитися ситуацію. Адже, знову ж таки, вони стосуватимуться оточення Путіна, та й те не всього. Зрозуміло, що важко зробити щось із доходами Путіна особисто, окрім арештів його закордонних рахунків. Але на це ніхто на Заході не піде.

Чого можна очікувати? Можна сподіватися, що Росія стане трохи спокійнішою, не такою буйною. Але на щось більше не варто й сподіватися.

Взагалі, Росія поводиться більш самовпевнено і тому відреагувала емоційно на повідомлення про санкції, що готуються, назвавши їх «драконівськими», а Медвєдєв взагалі це «економічною війною» охрестив. Москва зрозуміла, що з нею рахуються, її слухають. Тим більше, дехто навіть закликає повернути Росію до «Великої вісімки». Тому Росія відчуває, що може вимагати більшого, от і реагує більш агресивно і емоційно. У Росії вважають, що пік протистояння вже минув і тепер можна відвойовувати свої позиції у світі. Така реакція від самовпевненості, а не від безнадії.

Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки України, доктор економічних наук