Двоє росіян у Лук`янівському СІЗО звернулись до Путіна з проханням обміняти їх на українця

Раніше подібну заяву подав громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії.

Росіяни Олександр Саттаров та Фарух Камалов, що утримуються в Лук’янівському СІЗО, написали заяву на ім’я Президента Росії з проханням повернути їх до РФ шляхом обміну на одного з українських політв’язнів.

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Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Під час сьогоднішнього моніторингового візиту до Лук’янівського СІЗО я зустрілася із Олександром Саттаровим та Фарухом Камаловим, які написали заяву на ім’я Президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів», - зазначила вона.

За її словами, раніше таку заяву подав громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії.

Як розповіла Денісова, зазначені листи також будуть відправлені до МЗС України, щоб відомство дипломатичною поштою доправило їх до Адміністрації Президента РФ.

За інформацією ЗМІ, Олександр Саттаров – «екс-беркутівець», представник так званої «самооборони Криму». За версією слідства, він брав участь у захопленні українських ВЧ у Криму у 2014 році.

Фарух Камалов – колишній "заступник міністра спорту Криму" в окупаційному уряді півострова, заарештований у лютому. Його звинувачують в державній зраді.