Суд заарештував екс-заступника "міністра спорту" анексованого Криму

Йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Колишньому заступнику міністра спорту самопроголошеної Ради міністрів окупаційної влади Криму, якого затримали напередодні під час спроби в’їхати на територію України, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник прокурора Автономної Республіки Крим Олександр Удовиченко.

«Херсонській міський суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим та обрав колишньому «заступнику міністра спорту» у псевдо-уряді Аксьонова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До цього йому було повідомлено про підозру у державній зраді», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого співробітники Служби безпеки України затримали на адміністративному кордоні з анексованим Кримом екс-заступника міністра спорту самопроголошеної Ради міністрів окупаційної влади півострова. Він їхав на материкову Україну для оформлення біометричного паспорту.

Як встановили співробітники спецслужби, колишній український чиновник з квітня 2015 року до травня 2016 року перебував на посаді так званого "заступника міністра спорту".

«Після звільнення з посади він продовжив антиукраїнську діяльність у складі робочої групи із створення державної програми окупаційної влади «Патріотичне (військово-патріотичне) виховання громадян РФ у Республіці Крим».