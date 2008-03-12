Плачков попереджає, що з газом може бути те, що й з бензином

Переговори щодо ціни на газ та організації його постачання в Україну повинні проводитися виключно у відповідності до директив Президента України, виданих 26 лютого цього року, заявляє радник Президента Іван ПЛАЧКОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ПЛАЧКОВ наголосив на тому, що директиви є незмінними і поширюються на переговори з питань газу, що проводяться на будь-якому рівні, насамперед, урядовому.

І.ПЛАЧКОВ зробив особливий акцент на зобов`язанні утримати у ході подальших переговорів ціну у 179,5 доларів за тисячу кубометрів газу, яка зафіксована в директивах Президента і відповідає домовленостям президентів України і Росії.

Він надав аргументи того, що 179,5 доларів є прийнятною для української промисловості ціною, йдеться у повідомленні.

За його словами, інформація про парафування українською стороною угоди на закупівлю частини газу по 314 доларів за тисячу кубометрів є незрозумілим кроком і свідчить про ігнорування з боку уряду як директив Президента України, так і домовленостей, досягнутих на найвищому рівні.

І.ПЛАЧКОВ висловився щодо неприпустимості одержання повідомлень про підготовку такої угоди урядом лише через засоби масової інформації. Для громадськості та для учасників українського ринку необхідно отримати чітку інформацію та роз`яснення із цього питання від уряду, який декларує свою прихильність принципам відкритості і прозорості, заявив він і наголосив, що Президент України вітає дотримання таких позицій в усіх діях, які вчиняє виконавча влада.

Радник глави держави також охарактеризував як незрозумілі та непродумані наміри уряду вилучити посередників з організації поставок газу до України за відсутності проробленої і надійної альтернативної схеми. Адже, за його словами, відповідно до директив Президента, алгоритм постачання газу має бути обов`язково змінений і закріплений у нових угодах, які повинні забезпечувати кращу чи принаймні не погіршувати цінову політику та гарантованість поставок.

«На сьогодні не зрозуміла ситуація: нібито уряд домовився про оплату газу і його купівлю в перші місяці 2008 року через посередників», - сказав І.ПЛАЧКОВ, посилаючись на дані про здійснення оплати поставленого в січні-лютому газу компанії «УкрГаз-Енерго».

Водночас, за його словами, уряд декларує наміри скасувати існуючу схему і діяти на цьому ринку без посередників, що відповідає вимогам Президента. «Проте Кабінет міністрів підготовлених, відпрацьованих і підписаних угод про нову пряму схему постачання не має», - сказав радник Президента, додавши, що такими діями ситуація на ринку газу може бути приведена урядом до аналогічної тій, що склалася із бензином, ціна на який щодня зростає.

На переконання І.ПЛАЧКОВА, у ході переговорів необхідно досягти чітких домовленостей та виробити комплексний підхід до політики ціни на газ із одночасним визначенням умов і тарифів на транспортування газу й зберігання його у підземних газових сховищах. Усі ці параметри мають визначатися за європейськими правилами та стандартами і фіксуватися на довгострокову перспективу, сказав він.

«Вважаю, що доцільно проводити переговори із усіма країнами, в тому числі Середньої Азії, щодо співпраці в газовій сфері для того, щоб забезпечити чітку, надійну, гарантовану схему постачання газу споживачам України», - зауважив Радник Президента.