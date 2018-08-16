Ходорковський приїжджав до окупованого Донецька і намагався "розрулити" ситуацію - російський бізнесмен

За словами російського бізнесмена Чичваркіна, Ходорковський пробув в окупованому Донецьку два або три дні.

Російський бізнесмен Євген Чичваркін стверджує, що опозиційний політик РФ Михайло Ходорковський приїжджав у вже окупований Донецьк.

Читайте такожХодорковський: Війна на Донбасі прямо суперечить інтересам Росії

Про це він розповів в авторській програмі Дмитра Гордона на каналі "112 Україна", передає "Гордон". При цьому Чичваркін не вказав, коли точно був цей візит.

"До речі, ви знаєте, що Ходорковський приїжджав на Донбас і намагався якось розрулити ситуацію?.. Так, Ходорковський приїжджав у вже захоплений Донецьк... Ось так. Пробув два або три дні, і йому рекомендували негайно залишити цю територію, тому що все погано закінчиться", - стверджує опозиціонер.

Нагадаємо, в 2015 році Ходорковський закликав заморозити конфлікт на Донбасі і пояснив, чому США не можна давати українцям зброю.