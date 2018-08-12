Танки, артсистеми і новітні комплекси РЕБ: на Донбасі виявили російську військову техніку

Збройні формування РФ продовжують порушувати взяті на себе зобов'язання в рамках Мінських домовленостей щодо відведення озброєнь.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей спостерігачі СММ ОБСЄ виявили десятки танків та артилерійських систем, розміщених поза межами визначених ділянок відведення, а також засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

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Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

«Логічним продовженням оприлюднених фактів нещодавнього направлення на окуповану територію колон військових вантажівок та іншої техніки з території Російської Федерації стали нові повідомлення міжнародних спостерігачів про зосередження російськими збройними формуваннями важких озброєнь поблизу лінії розмежування», - йдеться у повідомленні.

Так, 9 серпня безпілотник СММ ОБСЄ виявив одразу до 30 танків збройних формувань РФ, зосереджених в районі селищ Лобачеве, Бугаївка та безпосередньо у Луганську. Також було виявлено 26 одиниць причіпної артилерії, реактивну систему залпового вогню та чотири установки зенітно-ракетних комплексів.

Крім того, безпілотником СММ ОБСЄ було виявлено одразу чотири новітні комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва: РБ-341В «Леєр-3», 1Л269 «Красуха-2», РБ-109А «Билина» та спеціальний комплекс для постановки перешкод безпілотним літальним апаратам «Репелент-1».

«Всі ці комплекси створені в РФ протягом останніх років, а РБ-109А «Билина» – взагалі має бути прийнята на озброєння російської армії лише цього року за результатами військових випробувань. Випробування ці, як бачимо, проводяться на території України», - зазначили в СЦКК.

«Представники СММ ОБСЄ також реєструють факти, що збройні формування РФ усе частіше відмовляють їм у доступі на контрольовані ними території та об’єкти: протягом лише 9 серпня мали місце шість не допусків. Тому здебільшого їм доводиться покладатись саме на безпілотні літальні апарати, які, в свою чергу, наражаються на перешкоди, створені новітніми російськими системами РЕБ. Факти таких перешкоджань висвітлюються у щоденних звітах СММ ОБСЄ», - додає українська сторона СЦКК.