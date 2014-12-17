У Криму ФСБ обшукує лікарню, де зберігають речі померлого кримськотатарського письменника

Як повідомляє Крим.Реалії, на місце прибули декілька членів Меджлісу, голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв, а також юрист Еміль Курбедінов.

Докладних коментарів про те, що відбувається, поки ніхто не дає, Смедляєв лише сказав, що «все це робиться спеціально».

Співробітники ФСБ, втім, дозволили журналістам познімати місце обшуку. При обшуку силовики нарахували 36 упакованих коробок.

Читайте такожЗМІ: Кримська влада готується відібрати в Ахметова майно "Укртелекому"«Вони вибірково виносили з приміщення коробки та оглядали їх, тепер хочуть їх повернути на місце, тому пресу попросили піти з цього приміщення», – розповів кореспондент видання.

Як раніше повідомив глава БО «Фонд «Крим» Різа Шевкієв, співробітники ФСБ 17 грудня приїхали з обшуком до лікарні села Піонерське Сімферопольського району, в якій зберігаються особисті речі відомого в тюркському світі кримськотатарського письменника Дженгіза Дагджі.

ФСБшники зачитали Шевкієву постанову про контрабанду вантажу і повідомили про порушення кримінальної справи. Раніше глава Фонду повідомив, що до анексії СБУ проводила допити щодо цього майна і всі питання були залагоджені.

За словами Шевкієва, Дженгіз Дагджі помер п'ять років тому в Англії, а його речі в Крим переслали турецькі товариші на зберігання Фонду, щоб надалі відкрити музей автора романів про трагічну долю кримськотатарського народу.