Україна у Мінську вимагатиме негайно допустити ОБСЄ до утримуваного бойовиками Асєєва - Геращенко

Бойовики вибили з українського журналіста Станіслава Асєєва «зізнання в шпигунстві» й показали відповідний сюжет на російському пропагандистському телеканалі.

Українська сторона у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні групи 21-22 серпня вимагатиме негайно допустити координатора ОБСЄ у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тоні Фріша до українського журналіста Станіслава Асєєва (відомого також під псевдонімом Васін), якого утримують у полоні контрольовані Росією бойовики "ДНР".

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

"Бойовики вибили з журналіста Станіслава Асєєва «зізнання в шпигунстві». Цей жах показали по російському пропагандистському ТБ. В мене немає жодних сумнівів, що ці «зізнання» вибивалися під тортурами. Станіслава утримують в повній ізоляції, до нього не допускають родичів, ОБСЄ, МКЧХ, й навіть не в Донецькому СІЗО, а в новоствореному концтаборі на колишньому заводі", - наголосила Геращенко.

"В Мінську ми звернемо увагу росіян на дії їх підопічних з ОРДЛО, які катують журналіста. Й вимагатимемо негайного допуску до Стаса координатора ОБСЄ Тоні Фріша", - підкреслила вона.

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Геращенко повідомила, що прізвище Асєєва внесено до списків на обмін.

«Інше питання, що поки що звільнення заручників заблоковане, й враження, що Кремль не збирається поки що нікого відпускати. Ані напівживого Олега (Сенцова - УНІАН), ані морально пригніченого Стаса, ані з тюрем РФ, ані з окупованих територій», - зазначила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, Асєєв зник 2 червня 2017 року на території, контрольованій бойовиками «ДНР». Сім'я та друзі зниклого журналіста побоювались, що його затримано так званою «владою», і йому загрожують тортури та жорстоке поводження. З тих пір не було достовірної інформації про його долю та місцезнаходження. Представники бойовиків стверджували, що не мають інформації про зникнення журналіста.

8 вересня 2017 року Геращенко заявила, що бойовики підтвердили, що Асєєв перебуває у них, і його прізвище є списках на обмін заручниками.

5 липня 2018 року колишній народний депутат Єгор Фірсов повідомив, що Асєєв розпочав голодування.