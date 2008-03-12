Луценко залишив на посаді начальника ДАІ, якого вигнав Ющенко

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що в діях начальника Департаменту ДАІ МВС України Сергія КОЛОМІЙЦЯ не встановлено будь-яких порушень, і тому він поки що залишатиметься на своїй посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«За результатами службового розслідування в його (С.КОЛОМІЙЦЯ) діях не встановлено жодних порушень, і він, очевидно, працюватиме на посаді, поки не буде вивчено його рапорт з урахуванням побажань Президента», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Президент зобов`язав начальника Державного департаменту ДАІ МВС України С.КОЛОМІЙЦЯ, начальника спецпідрозділу ДАІ «Кобра» і його заступника Олексія КОЖУ написати заяви про звільнення з посад.

Про це він заявив на колегії МВС України після того, як спікер Арсеній ЯЦЕНЮК поінформував про один з випадків на дорозі, свідком якого він став особисто.

19 лютого Ю.ЛУЦЕНКО тимчасово відсторонив від виконання службових обов’язків С.КОЛОМІЙЦЯ до закінчення службового розслідування за фактом інциденту за участю А.ЯЦЕНЮКА.

Між тим С.КОЛОМІЄЦЬ написав рапорт про відставку з мотивом, що не може залишатися на посаді через недовіру, висловлену йому Президентом України.