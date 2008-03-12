Луценко знає, скільки часу прокуратура розслідуватиме ”справу Черновецького”

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що після переобрання Київського міського голови прокуратура прискорить розслідування кримінальних справ за фактами зловживань нинішньої столичної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Якщо вибори – прокуратура набагато швидше зробить цю роботу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас, за його словами, якщо дострокові вибори мера столиці не відбудуться, то прокуратура розслідуватиме кримінальні справи, порушені міліцією, що знаходяться в її провадженні, ще роки два.

Міністр не виключив, що на розслідування цих справ можуть вплинути певні особи. «Є люди, яким земельні апетити закрили очі», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 березня, уряд, заслухавши звіт міжвідомчої робочої групи Кабміну з перевірки роботи КМДА, прийняв рішення звернутися до Президента Віктора ЮЩЕНКА з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

Водночас уряд прийняв рішення звернутися у Верховну Раду з пропозицією невідкладно розглянути питання, що стосується рішення щодо проведення дострокових виборів мера Києва та Київради.