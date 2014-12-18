Путін розповів про своє особисте життя і стосунки з екс-дружиною
14:10, 18 грудня 2014Політика
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що з особистим життям у нього все нормально.
REUTERS
Про це він повідомив на великій прес-конференції, передає Lenta.ru.
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«Все в порядку в мене, не турбуйтеся», - сказав глава російської держави.
За його словами, з колишньою дружиною у них добрі і дружні відносини, вони регулярно бачаться, і з дітьми він теж зустрічається, хоча не так часто, як хотілося б.
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