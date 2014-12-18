Путін розповів про своє особисте життя і стосунки з екс-дружиною

Про це він повідомив на великій прес-конференції, передає Lenta.ru.

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«Все в порядку в мене, не турбуйтеся», - сказав глава російської держави.

За його словами, з колишньою дружиною у них добрі і дружні відносини, вони регулярно бачаться, і з дітьми він теж зустрічається, хоча не так часто, як хотілося б.