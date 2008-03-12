Ющенко завтра зустрінеться з Соланою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра у рамках робочого візиту до Королівства Бельгія проведе зустріч з Генеральним секретарем Ради ЄС, Верховним представником ЄС з питань Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Хав`єром СОЛАНОЮ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, головна мета завтрашнього візиту до Брюсселя участь у саміті Європейської Народної Партії.

Як повідомлялося, сьогодні в офісі Європейської народної партії УНІАН повідомили, що у Брюсселі відбудеться саміт Європейської народної партії, на який були запрошені лідери двох українських партій, які мають статус асоційованих членів – партії "Народний Союз Наша Україна” та партії “Батьківщина”.

НСНУ представлятиме Президент України, почесний президент партії В.ЮЩЕНКО, “Батьківщину” – віце-прем’єр-міністр України з питань міжнародної та європейської інтеграції Григорій НЕМИРЯ.