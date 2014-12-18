Росія продовжує блокувати роботу місії ОБСЄ в Україні

Постійна рада представників 57 країн-членів ОБСЄ, де рішення ухвалюють повним консенсусом, змогла лише продовжити ще на три місяці, до 23 березня наступного року, чинний мандат цієї місії, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на ОБСЄ.

Як і дотепер, вона складатиметься тільки з 22 спостерігачів, які працюватимуть у згаданих двох точках із кількох сотень кілометрів лінії кордону, яка наразі непідконтрольніУкраїні.

Як заявив із цього приводу постійний представник США при ОБСЄ Данієл Бер, Сполучені Штати глибоко шкодують із приводу того, що Росія знову не погодилася розширити географічний обсяг цієї місії, незважаючи на численні прохання інших країн-членів.

"Росія знову блокує розширення прикордонного моніторингу ОБСЄ на міждержавному кордоні України та Росії, погоджене у Мінську. Росія говорить одне, а робить інше", - написав він у Твіттер.

Читайте такожУ ЄС сподіваються, що Росія почне дотримуватися Мінських угод в найближчі дніСША звертають увагу, що Росія вже багато разів перешкоджала розширенню мандату цієї місії на інші пункти пропуску і ділянки кордону між ними. Таким чином, мовиться в заяві, Росія викликає серйозні сумніви щодо її прагнення виконувати критично важливі моменти Мінського протоколу, один із пунктів якого й передбачає роль ОБСЄ в моніторингу й верифікації на обох сторонах українсько-російського міжнародного кордону.

Росія також перешкоджає повному здійсненню мандату іншої місії ОБСЄ – Спеціальної моніторингової місії в Україні, яка діє на всій українській території, не даючи цій місії працювати в окупованому нею українському Криму.