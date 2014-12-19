ЄС буде продовжувати підтримувати Україну – Туск за результатами саміту ЄС

Відповідну заяву він зробив на прес-конференції, яка відбулася у четвер в Брюсселі по завершенні першого дня роботи саміту ЄС, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

„Ситуація в Україні залишається драматичною, швидко змінюється та вимагає негайного реагування. Тому ми зараз обговорили фінансову підтримку Україні. Ми надсилаємо сильний сигнал нашої готовності це зробити”, - сказав він.

За словами президента ЄР, лідери також „говорили про політику Росії щодо її сусідів та нашу стратегічну реакцію”.

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„Лідери розділяють аналіз ситуації, який є основною спільного розуміння викликів, які стоять перед нами. Ми повернемося до цього питання наступного місяця. Ми не знайдемо довготривалого рішення для України без адекватної європейської стратегії щодо Росії. Сучасна, безпечна та незалежна Україна – найважливіший елемент цієї стратегії. Наш підхід має відповідати нашим амбіціям та потенціалу”, - наголосив Туск.