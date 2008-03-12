Юристи Кабміну: Ющенко цілком може звільнити Черновецького

Уряд України заявляє, що рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 р. (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у м. Києві) не обмежує право Президента України на звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації у разі неналежного виконання покладених на нього повноважень.

Про це йдеться в оприлюдненій на Урядовому порталі “Інформації щодо правових підстав ухвалення Кабінетом Міністрів України рішення щодо внесення Президентові України подання про звільнення ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Л.М. з посади голови Київської міської державної адміністрації”.

Зокрема, Управління правового забезпечення Секретаріату КМУ нагадує, що Кабмін, зважаючи на численні порушення законодавства з боку керівництва Київської міської держадміністрації та її голови, встановлені під час проведення перевірки центральними органами виконавчої влади, та беручи до уваги інформацію Генеральної прокуратури України, інших правоохоронних органів, прийняв на засіданні 12 березня 2008 р. рішення щодо внесення Президентові України подання про звільнення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської держадміністрації.

За інформацією Управління правового забезпечення, зазначене рішення ґрунтується на таких правових підставах.

1. Відповідно до частини четвертої статті 118 Конституції України, частини другої статті 25 Закону України „Про Кабінет Міністрів України” та частини другої статті 8 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, голови місцевих держадміністрацій, у тому числі голова Київської міської держадміністрації, призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів.

Питання про внесення подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій розглядаються на засіданнях уряду.

2. Частиною першою статті 118 Основного Закону встановлено, що виконавчу владу в областях і районах, містах Києві і Севастополі здійснюють місцеві держадміністрації.

Відповідно до частини другої зазначеної статті, особливості здійснення виконавчої влади у місті Києві та Севастополі визначаються окремими законами.

3. Частина друга та четверта статті 118 Конституції є самостійними нормами. При цьому частина друга не передбачає особливостей процедури звільнення з посади голови Київської міської держадміністрації стосовно встановленого частиною четвертою цієї статті загального порядку, оскільки в частині другій йдеться лише про особливості здійснення, тобто функціонування, виконавчої влади у місті Києві.

4. Згідно із Законом України „Про столицю України – місто-герой Київ” та рішенням Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 р. № 21-рп/2003 (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у м. Києві), міська держадміністрація єдиний в організаційному відношенні орган, який виконує функції виконавчого органу міської ради та паралельно функції місцевого органу виконавчої влади.

5. Кабінет Міністрів, який відповідно до статті 113 Конституції України є вищим органом в системі органів виконавчої влади, здійснює виконавчу владу безпосередньо і, зокрема, через місцеві держадміністрації, згідно з пунктом 9 статті 116 Основного Закону спрямовує координує та контролює діяльність цих органів, зокрема Київської міської держадміністрації. Як місцевий орган виконавчої влади міська держадміністрація згідно із статтею 25 Закону України „Про Кабінет Міністрів України” та статтею 30 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” підзвітна та підконтрольна Урядові.

Підконтрольність та підзвітність місцевих держадміністрацій органам виконавчої влади вищого рівня передбачена також частиною сьомою статті 118 Конституції. Згідно з частиною п’ятою зазначеної статті, голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Кабінетом Міністрів.

6. Відповідно до частини четвертої статті 25 Закону України „Про Кабінет Міністрів України”, уряд одержує від місцевих держадміністрацій інформацію про їх діяльність, регулярно заслуховує звіти голів держадміністрацій. У разі неналежного виконання головою місцевої держадміністрації покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності або звернутися до Президента України з поданням про звільнення з посади.

7. Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 р. № 21-рп/2003, Київську міську держадміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою, яку Президент України призначає головою КМДА.

Як голова міської держадміністрації міський голова з питань здійснення виконавчої влади відповідальний перед Президентом України і Кабінетом Міністрів, підзвітний і підконтрольний урядові.

У статті 23 Закону України „Про столицю України – місто-герой Київ” розмежовано питання відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування та держадміністрацій Києва і районів і передбачено, що такі особи несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності (бездіяльності) в порядку, встановленому Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами.

Зважаючи на вищевикладене, Управління правового забезпечення Секретаріату КМУ робить висновки:

1. Рішення Кабінету Міністрів щодо внесення подання Президентові України про звільнення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської держадміністрації прийнято відповідно до його повноважень, передбачених частиною четвертою статті 118 Конституції України, частиною другою статті 25 Закону України „Про Кабінет Міністрів України” та частиною другою статті 8 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”.

2. Твердження щодо відсутності правових підстав для прийняття Президентом України рішення про звільнення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА, зважаючи на поєднання ним статусу голови міської держадміністрації і міського голови, а також спроба визначати статус Київської міськдержадміністрації лише як виконавчого органу міської ради не відповідає положенням статті 118 Конституції, статті 25 Закону України „Про Кабінет Міністрів України” та статті 8 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”.

3. Конституційний Суд України рішенням від 25 грудня 2003 р. № 21-рп/2003 (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у м. Києві) визнав обов’язком Президента України призначати на посаду голови Київської міської держадміністрації особу, обрану міським головою.

Водночас зазначене рішення не обмежує право Президента України, передбачене частиною четвертою статті 118 Конституції України, щодо звільнення з посади голови Київської міської держадміністрації у разі неналежного виконання покладених на нього повноважень, наголошує Управління правового забезпечення Секретаріату КМУ.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК наголосив, що Президент України з юридичного погляду не зможе звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської державної адміністрації. «Президент, очевидно, радитиметься з юристами. Я не юрист і не можу давати остаточну оцінку, проте, на мою думку, рішення Конституційного Суду, про яке сьогодні багато мовилося, не дозволяє Президентові зробити такий крок», - відзначив він.