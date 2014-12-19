Останнє слово Навального: "Все побудовано на брехні. На щогодинній брехні, розумієте?" (відео)

Вирок Олексію і Олегу Навальним буде оголошено 15 січня 2015 року о 10:30. Прокуратура зажадала для Олексія Навального дев'ять років позбавлення волі (з урахуванням умовного терміну у справі «Кіровлісу» - десять років). Для Олега Навального зажадали вісім років позбавлення волі, повідомляє Дождь.

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"Все побудовано на брехні. На щогодинній брехні, розумієте? І чим більш переконливі докази чого-небудь приносить кожен з нас, з тим більшою брехнею ми стикаємося. І ця брехня, просто стала механізмом, який використовує держава. Вона стала суттю державної влади, суттю її. Ми дивимося виступи перших осіб - там же брехня від першого до останнього слова. Вчора виступає Путін: «У нас немає палаців». Так ми фотографуємо ці палаци на місяць по три штуки, викладаємо, показуємо! «Немає у нас палаців. Немає у нас якихось олігархів, які годуються від держави». Ось, будь ласка, документики подивіться, як керівник РЖД на кіпрські і панамські офшорні компанії половину вже держкорпорації відводить", - заявив Навальний.