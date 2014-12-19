ОБСЄ: Військові України і РФ планують спільний патруль уздовж контрольованих бойовиками територій на Донбасі

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ.

Спостерігачі ОБСЄ 18 грудня в Дебальцеве Донецької області провели зустріч з офіцерами українських та російських Збройних сил, які працюють в Об`єднаному (спільному) центрі з контролю та координації щодо спостереження за дотриманням припинення вогню, а саме українським генерал-майором Олександром Розмазніним та російським генерал-майором Олександром Вязніковим.

На зустрічі також були присутні представники бойовиків з терористичних організацій ”Донецької народної республіки” та ”Луганської народної республіки”.

”Український генерал-майор Розмазнін заявив, що всі представники Об`єднаного (спільного) центру з контролю та координації будуть повністю готові, щоб розпочати спільні патрулі вздовж всіх територій, які контролюються ”ДНР” та ”ЛНР” до 28 грудня”, - сказано в повідомленні.

Окрім цього, місія ОБСЄ зазначає, що спільний українсько-російський центр зі спостереження за дотриманням вогню вже повністю забезпечений необхідними речами, щоб проводити спільний патруль на Донбасі. У цьому зв`язку зазначається, що залишилось дочекатися завершення впровадження в дію поточної угоди про припинення вогню.

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Також повідомляється, що в Донецьку було створено один із офісів спільного українсько-російського центру. Спостергачі ОБСЄ там зустрілися також з офіцерами української та російської армій та представниками ”ДНР”. ”Вони заявили, що в штабі Об`єднаного (спільного) центру з контролю та координації разом вирішили перетворити офіс центру в Донецьку в штаб так званого сектору ”М”, якийбуде відповідальним за здійснення контролю порушень режиму припинення вогню в даному секторі, який контролюється ”ДНР”, - сказано в повідомленні.

Співрозмовники місії заявили, що вони планують розпочати спільне патрулювання вздовж лінії розмежевання з наступного тижня.