ОБСЄ: Військові України і РФ планують спільний патруль уздовж контрольованих бойовиками територій на Донбасі
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявляє, що українські і російські військові планують розпочати здійснювати спільний патруль вздовж контрольованих бойовиками територій в Луганській та Донецькій областях з 28 грудня.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ.
Спостерігачі ОБСЄ 18 грудня в Дебальцеве Донецької області провели зустріч з офіцерами українських та російських Збройних сил, які працюють в Об`єднаному (спільному) центрі з контролю та координації щодо спостереження за дотриманням припинення вогню, а саме українським генерал-майором Олександром Розмазніним та російським генерал-майором Олександром Вязніковим.
На зустрічі також були присутні представники бойовиків з терористичних організацій ”Донецької народної республіки” та ”Луганської народної республіки”.
”Український генерал-майор Розмазнін заявив, що всі представники Об`єднаного (спільного) центру з контролю та координації будуть повністю готові, щоб розпочати спільні патрулі вздовж всіх територій, які контролюються ”ДНР” та ”ЛНР” до 28 грудня”, - сказано в повідомленні.
Окрім цього, місія ОБСЄ зазначає, що спільний українсько-російський центр зі спостереження за дотриманням вогню вже повністю забезпечений необхідними речами, щоб проводити спільний патруль на Донбасі. У цьому зв`язку зазначається, що залишилось дочекатися завершення впровадження в дію поточної угоди про припинення вогню.
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Також повідомляється, що в Донецьку було створено один із офісів спільного українсько-російського центру. Спостергачі ОБСЄ там зустрілися також з офіцерами української та російської армій та представниками ”ДНР”. ”Вони заявили, що в штабі Об`єднаного (спільного) центру з контролю та координації разом вирішили перетворити офіс центру в Донецьку в штаб так званого сектору ”М”, якийбуде відповідальним за здійснення контролю порушень режиму припинення вогню в даному секторі, який контролюється ”ДНР”, - сказано в повідомленні.
Співрозмовники місії заявили, що вони планують розпочати спільне патрулювання вздовж лінії розмежевання з наступного тижня.