Канада готує відправку чергової партії військово-технічної допомоги Україні

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

У свою чергу, Харпер відзначив, що візит Порошенка до Канади був дуже успішний та мав позитивний резонанс у канадському суспільстві.

Глава держави також висловив особливу подяку за тверду підтримку України, яку Канада демонструє на міжнародних майданчиках, зокрема під час Саміту «Великої двадцятки» в австралійському Брісбені.

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Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Президент висловив особливу подяку Канаді за рішення виділити Україні військово-технічну допомогу на суму 11 млн доларів США, яка включає комплекти одягу і взуття, зимове обмундирування, обладнання з розміновування, засоби зв'язку, прилади нічного бачення та інше оптичне спорядження, медичне обладнання, у т.ч. польовий мобільний госпіталь і медикаменти. Перша партія цієї допомоги вже надійшла, і очікується наступна.

Також Петро Порошенко та Стівен Харпер обговорили можливості збільшення економічної допомоги для України через механізм міжнародних фінансових організацій. Співрозмовники позитивно оцінили відновлення переговорів на експертному рівні щодо зони вільної торгівлі між Україною та Канадою та погодились, що вона має бути запроваджена до кінця 2015 року.