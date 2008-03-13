Суд у Рівненській області підклав свиню Тимошенко

Радивилівський районний суд Рівненської області прийняв ухвалу, якою зупинив дію рішення з’їзду БЮТ від 2 червня 2007 року про дострокове припинення повноважень та відкликання ряду депутатів Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні перед початком засідання сесії Київради головний державний виконавець підрозділу примусового виконання рішень Головного управління юстиції України Сергій КРАЙЧИНСЬКИЙ.

Він повідомив, що зазначена ухвала суду була видана 7 березня 2008 року. Згідно з цим документом, зупиняється дія рішення з’їзду БЮТ до вирішення справи по суті.

Також ухвалою суду заборонено міській територіальній виборчій комісії та районним тервиборчкомам здійснювати будь-які дії щодо виконання рішення з’їзду БЮТ до вирішення справи по суті.

Держвиконавець зауважив, що вимога суду підлягає негайному виконанню.

Як повідомив на брифінгу перед початком засідання Київради секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, ця ухвала прийнята на задоволення звернення до суду депутата Київради Андрія АНДРЮШКІНА.

О.ДОВГИЙ наголосив, що рішення райсуду є «верховенством права» і говорить про легітимність сьогоднішньої сесії Київради.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня 2007 р. на міжпартійному з’їзді виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень 15-ти депутатів Київради, що були обрані за виборчим списком БЮТ: А.АНДРЮШКІНА; Андрія АРТЕМЕНКА; Віталія БАБАКА; Миколи БОЙЧУКА; Михайла БРОДСЬКОГО; Олександра ДАНИЛОВА; Олександра ДРАПІЯ; Олексія ЄВЛАХА; Світлани ЗОРІНОЇ; Андрія ІВАНОВА; Олексія КРИВОПІШИНА; Леоніда КРЮЧКОВА; Віктора МАНЖУРИ; Олександра ПРИТИКИ та Олександра СВЕРБИУСА.

6 березня засідання Центрвиборчкому з питання реєстрації нових депутатів Київради не відбулось через відсутність кворуму.

7 березня БЮТ звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду Києва з приводу бездіяльності ЦВК.

Засідання ЦВК з питання реєстрації нових депутатів Київради не відбулось через відсутність кворуму також 11, 12 березня і сьогодні, 13 березня.

12 березня БЮТ надіслав лист голові Центральної виборчої комісії Володимиру ШАПОВАЛУ, у якому вимагає направити Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ подання про припинення повноважень членів комісії, які не з’являються на засідання Центрвиборчкому.