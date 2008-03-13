На засідання ЦВК з`явилися тільки п`ятеро

Засідання Центральної виборчої комісії, заплановане сьогодні на 11.00, не відбулося через відсутність кворуму.

Як передає кореспондент УНІАН, на засідання з`явилися тільки заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Юлія ШВЕЦЬ, Ігор ЖИДЕНКО, Валерій ШЕЛУДЬКО й Олександр ЧУПАХІН.

Ж.УСЕНКО-ЧОРНА повідомила, що 5 членів ЦВК, які сьогодні прийшли на засідання, мають намір і далі вимагати скликання засідання комісії для розгляду питання про реєстрацію нових депутатів від БЮТ у Київраді замість виключених зі складу блоку за рішенням з`їзду.