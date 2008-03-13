На засідання ЦВК з`явилися тільки п`ятеро
11:50, 13 березня 2008Політика
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|Жанна УСЕНКО-ЧОРНА
Як передає кореспондент УНІАН, на засідання з`явилися тільки заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Юлія ШВЕЦЬ, Ігор ЖИДЕНКО, Валерій ШЕЛУДЬКО й Олександр ЧУПАХІН.
Ж.УСЕНКО-ЧОРНА повідомила, що 5 членів ЦВК, які сьогодні прийшли на засідання, мають намір і далі вимагати скликання засідання комісії для розгляду питання про реєстрацію нових депутатів від БЮТ у Київраді замість виключених зі складу блоку за рішенням з`їзду.
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