Мусіяка каже, що у Конституції буде 2 статті: воля Ющенка – закон і закон - один для всіх

"Зараз готується Конституція Ющенка, у якій буде всього дві статті. Перша: воля Ющенка - це закон, а друга: закон – один для всіх", - з сарказмом заявив один з авторів чинної Конституції Віктор Мусіяка. Як повідомив кореспондент УНІАН, на круглому столі, присвяченому темі нової редакції Конституції, політик звинуватив Президента у приховуванні справжніх намірів: " Те, що Шаповал написав з друзями, з “видатними українськими юристами”, - це зараз називають новою редакцією Конституції. По суті це проект нової Конституції. І хоча Ющенко каже, що на Верховну Раду покладене завдання підготовки нової Конституції, а потім нової редакції, але й сам процес підготовки тексту, його кінцевий результат мають бути приховані. Може таке трапитися, що референдум буде призначений через голови, через що хочеш - і все, йдіть з пляжу... Це “дійство” буде освячене волею народу. І це єдиний шлях для Ющенка залишитися на посаді".

Віктор Мусіяка вважає, що референдум перетвориться у маніпулювання волею народу: "Спочатку слід запитати людей, чи ви бачите, який лад запроваджується. Серед відповідей поставити: "диктатура". А потім народ треба запитати, чи хочете ви диктатуру?

Бо Ющенко вже призначає, хто зустрічає, хто проводжає його в аеропорту, портрет свій підписує".