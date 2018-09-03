Порошенко: майже 90% українців готові боронити рідну землю зі зброєю в руках
10:22, 03 вересня 2018Політика
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За словами президента, ще декілька років тому ця цифра сягала 20%.
Абсолютна більшість українців готова стати до зброї / фото Міноборони
89% українців готові зі зброєю в руках захищати рідну землю.
Про це президент України Петро Порошенко заявив під час засідання дискусійного клубу учнівського самоврядування ліцею «Наукова зміна» у Києві.
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"От уявіть собі, декілька років тому лише 20% українців готові були зі зброєю в руках захищати нашу землю. А сьогодні - 89", - повідомив він.
Раніше повідомлялось, що 51% українців підтримують вступ України до Євросоюзу, 41% - до НАТО.
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Відповідні результати опитування оприлюднили три компанії - Центр "Соціальний моніторинг", "Соціс" та Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка.
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