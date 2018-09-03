Порошенко: майже 90% українців готові боронити рідну землю зі зброєю в руках

За словами президента, ще декілька років тому ця цифра сягала 20%.

89% українців готові зі зброєю в руках захищати рідну землю.

Про це президент України Петро Порошенко заявив під час засідання дискусійного клубу учнівського самоврядування ліцею «Наукова зміна» у Києві.

Читайте такожАгресія Путіна на Донбасі зробила Україну більш прозахідною - Волкер

"От уявіть собі, декілька років тому лише 20% українців готові були зі зброєю в руках захищати нашу землю. А сьогодні - 89", - повідомив він.

Раніше повідомлялось, що 51% українців підтримують вступ України до Євросоюзу, 41% - до НАТО.

Відповідні результати опитування оприлюднили три компанії - Центр "Соціальний моніторинг", "Соціс" та Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка.