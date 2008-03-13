БЮТ заявляє про шулерство: Радивилівський райсуд рішення не приймав

Опозиційні депутати Київради вважають сьогоднішню сесію Київради нелегітимною і ставлять під сумнів існування ухвали Радивилівського районного суду Рівненської області, якою призупинено дію рішення з’їзду БЮТ від 2 червня 2007 року про дострокове припинення повноважень та відкликання ряду депутатів Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Київради лідер фракції БЮТ Тетяна МЕЛІХОВА заявила, що депутатам не надали першої сторінки ухвали зазначеного райсуду, є лише друга сторінка, на якій відсутні і дата, і назва суду, і не чітка печатка.

«Я хочу зробити заяву БЮТ, що сесія відбувається нелегітимно, тому що нам не дали ухвалу суду, яку зараз демонструють, не назвали суд, який приймає відповідні рішення», - сказала Т.МЕЛІХОВА.

Вона звернулась до секретаря Київради Олеся ДОВГОГО з проханням роздати депутатам першу сторінку зазначеного документа для ознайомлення.

«Це говорить про те, що проходить махінація, шулерство, суцільна корупція, бо нас не знайомлять з ухвалою суду», - наголосила Т.МЕЛІХОВА.

Вона звернулась до присутнього у залі заступника прокурора Києва, щоб той звернув увагу на сьогоднішню ситуацію у міській раді.

Т.МЕЛІХОВА також заявила, що усі рішення, які сьогодні будуть прийматися Київрадою, будуть оскаржені у судах чи відповідні заяви подаватимуться правоохоронним органам.

В інтерв’ю журналістам депутат Київради від «Нашої України» Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ заявив, що телефоном з одного із комітетів Верховної Ради йому повідомили про те, що вищезазначену ухвалу Радивилівський райсуд не приймав.

«Щойно зателефонував член Комітету ВР з питань правосуддя Андрій ПОРТНОВ до фракції БЮТ і повідомив, що відбулась розмова з головою суду Радивилівського району, який сказав, що це питання не розглядалось. Позов АНДРЮШКІНА, може, і є в суді, але ухвала не виносилась», - повідомив Д.АНДРІЄВСЬКИЙ.

Він також сказав, що подано офіційний запит з Комітету ВР з питань правосуддя і на нього має надійти офіційна довідка і відповідь з Радивилівського райсуду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 березня, перед початком засідання сесії Київради головний державний виконавець підрозділу примусового виконання рішень Головного управління юстиції у м.Києві Сергій КРАЙЧИНСЬКИЙ повідомив. Що Радивилівський районний суд Рівненської області прийняв ухвалу, якою призупинив дію рішення з’їзду БЮТ від 2 червня 2007 року про дострокове припинення повноважень та відкликання ряду депутатів Київради.

Він повідомив, що зазначена ухвала суду була видана 7 березня 2008 року. Згідно з цим документом, зупиняється дія рішення з’їзду БЮТ до вирішення справи по суті.

Також ухвалою суду заборонено міській територіальній виборчій комісії та районним тервиборчкомам здійснювати будь-які дії щодо виконання рішення з’їзду БЮТ до вирішення справи по суті.

За словами секретаря Київради О.ДОВГОГО, ця ухвала прийнята на задоволення звернення до суду депутата Київради Андрія АНДРЮШКІНА.

2 червня 2007 р. на міжпартійному з’їзді виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень 15-ти депутатів Київради, що були обрані за виборчим списком БЮТ: А.АНДРЮШКІНА; Андрія АРТЕМЕНКА; Віталія БАБАКА; Миколи БОЙЧУКА; Михайла БРОДСЬКОГО; Олександра ДАНИЛОВА; Олександра ДРАПІЯ; Олексія ЄВЛАХА; Світлани ЗОРІНОЇ; Андрія ІВАНОВА; Олексія КРИВОПІШИНА; Леоніда КРЮЧКОВА; Віктора МАНЖУРИ; Олександра ПРИТИКИ та Олександра СВЕРБИУСА.