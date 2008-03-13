БЮТ заявляє про шулерство: Радивилівський райсуд рішення не приймав
Конфлікт у Київраді
|Тетяна Меліхова
Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Київради лідер фракції БЮТ Тетяна МЕЛІХОВА заявила, що депутатам не надали першої сторінки ухвали зазначеного райсуду, є лише друга сторінка, на якій відсутні і дата, і назва суду, і не чітка печатка.
«Я хочу зробити заяву БЮТ, що сесія відбувається нелегітимно, тому що нам не дали ухвалу суду, яку зараз демонструють, не назвали суд, який приймає відповідні рішення», - сказала Т.МЕЛІХОВА.
Вона звернулась до секретаря Київради Олеся ДОВГОГО з проханням роздати депутатам першу сторінку зазначеного документа для ознайомлення.
«Це говорить про те, що проходить махінація, шулерство, суцільна корупція, бо нас не знайомлять з ухвалою суду», - наголосила Т.МЕЛІХОВА.
Вона звернулась до присутнього у залі заступника прокурора Києва, щоб той звернув увагу на сьогоднішню ситуацію у міській раді.
Т.МЕЛІХОВА також заявила, що усі рішення, які сьогодні будуть прийматися Київрадою, будуть оскаржені у судах чи відповідні заяви подаватимуться правоохоронним органам.
В інтерв’ю журналістам депутат Київради від «Нашої України» Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ заявив, що телефоном з одного із комітетів Верховної Ради йому повідомили про те, що вищезазначену ухвалу Радивилівський райсуд не приймав.
«Щойно зателефонував член Комітету ВР з питань правосуддя Андрій ПОРТНОВ до фракції БЮТ і повідомив, що відбулась розмова з головою суду Радивилівського району, який сказав, що це питання не розглядалось. Позов АНДРЮШКІНА, може, і є в суді, але ухвала не виносилась», - повідомив Д.АНДРІЄВСЬКИЙ.
Він також сказав, що подано офіційний запит з Комітету ВР з питань правосуддя і на нього має надійти офіційна довідка і відповідь з Радивилівського райсуду.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 березня, перед початком засідання сесії Київради головний державний виконавець підрозділу примусового виконання рішень Головного управління юстиції у м.Києві Сергій КРАЙЧИНСЬКИЙ повідомив. Що Радивилівський районний суд Рівненської області прийняв ухвалу, якою призупинив дію рішення з’їзду БЮТ від 2 червня 2007 року про дострокове припинення повноважень та відкликання ряду депутатів Київради.
Він повідомив, що зазначена ухвала суду була видана 7 березня 2008 року. Згідно з цим документом, зупиняється дія рішення з’їзду БЮТ до вирішення справи по суті.
Також ухвалою суду заборонено міській територіальній виборчій комісії та районним тервиборчкомам здійснювати будь-які дії щодо виконання рішення з’їзду БЮТ до вирішення справи по суті.
За словами секретаря Київради О.ДОВГОГО, ця ухвала прийнята на задоволення звернення до суду депутата Київради Андрія АНДРЮШКІНА.
2 червня 2007 р. на міжпартійному з’їзді виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень 15-ти депутатів Київради, що були обрані за виборчим списком БЮТ: А.АНДРЮШКІНА; Андрія АРТЕМЕНКА; Віталія БАБАКА; Миколи БОЙЧУКА; Михайла БРОДСЬКОГО; Олександра ДАНИЛОВА; Олександра ДРАПІЯ; Олексія ЄВЛАХА; Світлани ЗОРІНОЇ; Андрія ІВАНОВА; Олексія КРИВОПІШИНА; Леоніда КРЮЧКОВА; Віктора МАНЖУРИ; Олександра ПРИТИКИ та Олександра СВЕРБИУСА.