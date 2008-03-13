Портнов: можна вважати, що сесії Київради не було взагалі

Член Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Андрій ПОРТНОВ (фракція БЮТ) заявляє про фальсифікацію ухвали Радивилівського райсуду районного суду Рівненської області, якою призупинено дію рішення з’їзду БЮТ від 2 червня 2007 року про дострокове припинення повноважень та відкликання ряду депутатів Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, наголосивши, що профільний Комітет ВР звернувся до Апеляційного суду Рівненської області.

«Офіційно Апеляційний суд повідомив, що такої ухвали немає, печатка, підпис судді підроблені. У зв’язку з цим вважаємо, що люди, які цю ухвалу на сесії (Київради) зачитали, а також працівник виконавчої служби будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Усі рішення сесії Київради сьогодні є незаконними, і можна вважати, що сесії не було взагалі. Тому БЮТ навіть немає наміру їх оскаржувати», - сказав А.ПОРТНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 березня, перед початком засідання сесії Київради головний державний виконавець підрозділу примусового виконання рішень Головного управління юстиції у м.Києві Сергій КРАЙЧИНСЬКИЙ повідомив, що Радивилівський райсуд Рівненської області прийняв ухвалу, якою призупинив дію рішення з’їзду БЮТ від 2 червня 2007 року про дострокове припинення повноважень та відкликання ряду депутатів Київради.

Він повідомив, що зазначена ухвала суду була видана 7 березня. Згідно з цим документом, зупиняється дія рішення з’їзду БЮТ до вирішення справи по суті.

Також ухвалою суду заборонено міській територіальній виборчій комісії та районним тервиборчкомам здійснювати будь-які дії щодо виконання рішення з’їзду БЮТ до вирішення справи по суті.

За словами секретаря Київради О.ДОВГОГО, ця ухвала прийнята на задоволення звернення до суду депутата Київради Андрія АНДРЮШКІНА.

2 червня 2007 р. на міжпартійному з’їзді БЮТ було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень 15 депутатів Київради, що були обрані за виборчим списком блоку, у тому числі А.АНДРЮШКІНА.