Ющенко запросив Тимошенко доповісти, чи дотримані його директиви

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запросив на доповідь прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО та голову правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНУ щодо відповідності досягнутих у Москві домовленостей між РАО «Газпром» та НАК «Нафтогаз України» Директивам Президента України на переговори з РФ щодо газової співпраці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

Доповідь має відбутися для прийняття узгодженого рішення перед проведенням внутрішньодержавних процедур щодо їх затвердження.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР і голова правління НАК «Нафтогаз України» О.ДУБИНА підписали в Москві Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. Відповідно до Угоди, з березня по грудень 2008 року в Україну буде поставлений газ центрально- і середньоазіатського походження в обсязі не менш як 49,8 млрд. кубометрів за ціною 179,5 дол. за тисячу кубометрів. Покупцем газу на кордоні з Україною буде НАК «Нафтогаз України». При цьому, постачання середньоазіатського газу в січні-лютому в обсязі 5,2 млрд. кубометрів буде повністю оформлено і сплачено за контрактами «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго». Додатково до обсягів центрально- і середньоазіатського газу НАК «Нафтогаз України» оформить з «РосУкрЕнерго» контракт на купівлю-продаж російського газу, поставленого в Україну в січні-лютому 2008 року, за базовою ціною 315 дол. за тисячу кубометрів, розрахунки за який можуть бути здійснені шляхом повернення відповідних обсягів газу.