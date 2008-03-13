Президент поїхав у Бельгію, а звідтіля - у Польщу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпочав робочий візит до Королівства Бельгія.

Як повідомляв УНІАН, головна мета візиту - участь у Саміті Європейської Народної Партії.

Програмою візиту також запланована зустріч глави Української держави з Генеральним секретарем Ради ЄС, Верховним представником ЄС з питань Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Хав`єром Соланою. Під час проведення самміту ЄНП очікується, що ЮЩЕНКО матиме контакти з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, в ході яких він обговорить питання євроатлантичної інтеграції України в контексті заявки України про приєднання до ПДЧ.

Також на сьогодні у Брюсселі запланована зустріч В.ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром Республіки Польща Дональдом ТУСКОМ.

За даними прес-служби глави держави, планується, що в ході перебування в Брюсселі В.ЮЩЕНКО ознайомить європейських колег з розвитком внутрішньополітичної ситуації в Україні, а також із ситуацією, що склалася навколо поставок природного газу в Україну і його транзиту до європейських країн. Також порушуватиметься питання щодо облаштування українсько-польського кордону.

Сьогодні ввечері Президента відбуде до Республіки Польща, де перебуватиме 13-14 березня з робочим візитом.