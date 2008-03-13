У ПР визнали, що Черновецький - не бездоганний, але причина не в тому

В Партії регіонів вважають, що інформаційні приводи щодо перевиборів міського голови Києва, створені напередодні Блоком Юлії Тимошенко, означають, що БЮТ фактично розпочав президентську виборчу кампанію.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Партії регіонів.

В Партії регіонів переконані, що стратегія підготовки до цієї кампанії передбачає потребу посилення позицій майбутнього кандидата в Президенти, насамперед, у столиці України.

”Це основна причина акцій, які організовуються на цю тему”, - наголошується в заяві.

“Партія регіонів виступає проти неконституційного способу усунення від влади мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”, - говориться також в документі.

“Партія регіонів, роблячи оцінку діяльності нинішнього мера Києва, далека від того, щоб, м’яко кажучи, визнавати цю діяльність бездоганною. Але ми проти неконституційного способу усунення від влади будь-кого», - зазначають автори заяви.