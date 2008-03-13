Регіонал пропонує прив`язати Чорноморський флот РФ до газу

Міністр закордонних справ опозиційного уряду Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що питання про виведення ЧФ РФ з України має розглядатися після 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на міжнародному круглому столі «Нейтральний статус як парадигма зовнішньополітичної стратегії України».

«Питання має вирішуватись остаточно після 2017 року або в 2017 році», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

На його думку, ставити це питання сьогодні неправильно, оскільки, скоріш за все, чинні Президент і прем`єр-міністр, як і багато з нинішніх українських політичних діячів не будуть у 2017 році вирішувати це питання. Тому, вважає міністр опозиційного уряду, не потрібно створювати проблем наступним чільникам України.

К.ГРИЩЕНКО також вважає, що питання виведення ЧФ РФ з України слід розглядати у комплексі, зокрема й з урахуванням ситуації щодо газу.