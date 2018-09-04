У РФ заявили про "недоречність" нової зустрічі в "нормандському форматі" після вбивства Захарченка
23:52, 04 вересня 2018Політика
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Лавров підкреслив, що особливо недоречним було б проводити засідання нормандського формату після смерті ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, вбивство якого Берлін і Париж не засудили.
Сергій Лавров / REUTERS
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що проводити нові переговори в "нормандському форматі" недоречно.
Про це він розповів в ефірі програми «Велика гра» на Першому каналі, передає РИА «Новости».
Лавров підкреслив, що особливо недоречним було б проводити засідання "нормандського формату" після смерті ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, вбивство якого Берлін і Париж не засудили.
Нагадаємо, Захарченко помер в результаті теракту в кафе "Сепар" в окупованому Донецьку.
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