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У РФ заявили про "недоречність" нової зустрічі в "нормандському форматі" після вбивства Захарченка

23:52, 04 вересня 2018
Політика
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Сергій Лавров / REUTERS

Про це він розповів в ефірі програми «Велика гра» на Першому каналі, передає РИА «Новости».

Лавров підкреслив, що особливо недоречним було б проводити засідання "нормандського формату" після смерті ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, вбивство якого Берлін і Париж не засудили.

Нагадаємо, Захарченко помер в результаті теракту в кафе "Сепар" в окупованому Донецьку.

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Теги: #нормандський формат