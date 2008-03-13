Експерти вважають, що Ющенко не зробить з Черновецького двоглаву гідру

Експерти вважають, що ближчим часом Президент не звільнить Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міськдержадміністрації.

Про це експерти сказали в експрес-опитуванні, проведеному «Центром досліджень політичних цінностей “АКСІА”.

Так, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає неможливим звільнення Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міськдержадміністрації. На думку М.ПОГРЕБИНСЬКОГО, по-перше, це не відповідає його інтересам. “Президент розуміє, що якщо він піде на цей крок, то це обернеться дуже серйозним посиленням позицій ТИМОШЕНКО”, - сказав експерт. “По-друге, на його думку, для звільнення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО немає формально юридичних підстав”. При цьому М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ зауважив, що ця причина повинна стояти першою, але для Віктора ЮЩЕНКА відсутність правових підстав не так важлива.

”Мені видається, що ТИМОШЕНКО це дуже добре розуміє. Просто вона хоче продемонструвати послідовність, показати, що виконує свої обіцянки і одночасно продемонструвати непослідовність своїх партнерів по коаліції, які фактично уникають спільної роботи по усуненню ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від влади”, - додав він.

На думку експерта Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександра МЕДВЕДЄВА, Президент не піде на миттєве задоволення постанов Кабінету міністрів. «Думаю, що без консультацій в рамках ЮЩЕНКО – ТИМОШЕНКО та знаходження компромісного варіанта, який би влаштовував Президента, доля ЧЕРНОВЕЦКОГО вирішена не буде», - сказав він. На переконання експерта, найбільш зручний варіант для Президента полягає в тому, щоб затягувати рішення з цього питання до висновків слідчої комісії Верховної Ради щодо мера Києва. При цьому він не виключив впливу В.ЮЩЕНКА на часові рамки роботи слідчої комісії. «Президент піде на цей крок, якщо буде ухвалено рішення Верховної Ради про проведення дострокових виборів мера Києва та Київради”, - додав він.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що під тиском рішень уряду Президент цього робити не буде. Він прогнозує, що якщо Президент і видасть указ про звільнення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, то на підставі рішень парламентської комісії або відповідних правоохоронних органів. “На даному ж етапі розполовинювати ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Президент не буде. У нас і так є двоглава гідра виконавчої влади. Робити в Києві двоцентрову владу – тільки поглиблювати загальний хаос”, - сказав він.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО зазначає, що Президент не може звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Він наголосив, що є рішення Конституційного Суду, згідно з яким функції голови Київської міської держадміністрації виконує Київський міський голова, який обирається на виборах. “І тому Президент не може звільнити його власним рішенням. Це було б порушенням Конституції, чинного законодавства і рішень Конституційного Суду”, - сказав В.ФЕСЕНКО. Він вважає єдиним шляхом оновлення київської влади – відповідне рішення парламенту, яке на підставі виявлених порушень і зловживань з боку нинішньої київської влади призначило б дострокові вибори. “Всі інші шляхи - поза межами закону”, - додав він.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК також вважає, що ближчим часом відставки Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не буде. „Зрозуміло, що ніякої відставки в короткостроковій перспективі не відбудеться. Чітко зрозуміло, що на Банковій відсутня політична воля щодо перевиборів київської влади”, - сказав він. За словами В.КУЛИКА, це також створює нову конфліктну лінію у відносинах між прем’єр-міністром і Президентом.

На думку В.КУЛИКА, Ю.ТИМОШЕНКО почала наступ на Київ, оскільки вважає столицю форпостом для майбутньої політичної кампанії, зокрема, президентської. В той же час Президент не може допустити посилення позицій Ю.ТИМОШЕНКО в Києві. “Якщо надати ТИМОШЕНКО адміністративні важелі, то в столиці буде сформований потужний ресурс для проведення успішних політичних кампаній і не лише пов’язаних з виборами”, - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня Кабінет міністрів прийняв рішення звернутись до Президента з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської держадміністрації.