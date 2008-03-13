Члени ЦВК відповіли Шаповалу: «тільки після Вас»

14:40, 13 березня 2008
Політика
1085 0

Питання відставки не обговорювалося в деталях

Жанна УСЕНКО-ЧОРНА
Члени Центральної виборчої комісії не бачать підстав для своєї відставки.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА і секретар ЦВК Тетяна ЛУКАШ.

«Власне кажучи, я не бачу підстав для цього. Перш, ніж робити такі заяви, потрібно самому показати приклад. Я думаю, що серйозних намірів (щодо відставки – УНІАН) ніхто не мав», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

Заступник голови ЦВК повідомила, що голова Володимир ШАПОВАЛ дійсно сьогодні на нараді озвучив ініціативу про відставку ЦВК у повному складі. «Але це питання не обговорювалося детально, не було зроблено якихось конкретних пропозицій членам ЦВК. Питання стояло в риторичній площині», - пояснила вона.

У свою чергу секретар ЦВК Т.ЛУКАШ назвала ініціативу В.ШАПОВАЛА його особистою думкою. «Мене все влаштовує в Центральній виборчій комісії. Це нагнітання проблеми. Ми працюємо», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 березня, голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ закликав усіх членів ЦВК подати у відставку. При цьому В.ШАПОВАЛ підкреслив, що відставка всіх членів ЦВК була б найприйнятнішим виходом із ситуації, що склалася. В.ШАПОВАЛ також зазначив, що навіть якщо члени ЦВК не підтримають його пропозиції, він має намір написати заяву про звільнення за власним бажанням.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter