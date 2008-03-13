Члени ЦВК відповіли Шаповалу: «тільки після Вас»

Члени Центральної виборчої комісії не бачать підстав для своєї відставки.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА і секретар ЦВК Тетяна ЛУКАШ.

«Власне кажучи, я не бачу підстав для цього. Перш, ніж робити такі заяви, потрібно самому показати приклад. Я думаю, що серйозних намірів (щодо відставки – УНІАН) ніхто не мав», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

Заступник голови ЦВК повідомила, що голова Володимир ШАПОВАЛ дійсно сьогодні на нараді озвучив ініціативу про відставку ЦВК у повному складі. «Але це питання не обговорювалося детально, не було зроблено якихось конкретних пропозицій членам ЦВК. Питання стояло в риторичній площині», - пояснила вона.

У свою чергу секретар ЦВК Т.ЛУКАШ назвала ініціативу В.ШАПОВАЛА його особистою думкою. «Мене все влаштовує в Центральній виборчій комісії. Це нагнітання проблеми. Ми працюємо», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 березня, голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ закликав усіх членів ЦВК подати у відставку. При цьому В.ШАПОВАЛ підкреслив, що відставка всіх членів ЦВК була б найприйнятнішим виходом із ситуації, що склалася. В.ШАПОВАЛ також зазначив, що навіть якщо члени ЦВК не підтримають його пропозиції, він має намір написати заяву про звільнення за власним бажанням.