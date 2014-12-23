"Азов" бере повний контроль над головними об'єктами Маріуполя - заява

Про це йдеться в заяві полку та його командира Андрія Білецького, опублікованій на офіційній сторінці "Азову".

"Сьогодні, о 01.40 ночі бойовики підірвали залізничний міст через р.Кальчик біля станції Сартана. Також за оперативними даними, стало відомо, що терористи намагалися підірвати ще два залізничних мости. Спробу попередили двоє охоронців заводу "Азовсталь", - йдеться в заяві.

Читайте такожУ Маріуполі невідомі підірвали залізничний містНа думку добровольців, атака бойовиків була спрямована на те, аби відрізати місто та заводи від забезпечення з метою дестабілізації ситуації та деморалізації мирного населення.

"У зв'язку із різким загостренням ситуації в південному напрямку, активізацією бойових дій та початком терористично-диверсійної діяльності, що б'є по забезпеченню Маріуполя, полк "Азов" бере повний контроль над головними об'єктами життєзабезпечення міста. Полк бере на себе відповідальність за здійснення комплексу заходів з попередження диверсій та терактів", - сказано у заяві.