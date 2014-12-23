Перед підривом мосту у Маріуполі вбили охоронця металургійного підприємства

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

У відомстві нагадали, що сьогодні, близько 01.55 підірвана опора на залізничному мосту через р. Кальчік у Жовтневому районі Маріуполя. В результаті вибуху на основному залізничному шляху до морського порту пошкоджена значна частина шляхів та конструкції мосту.

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Загиблих та постраждалих немає.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Для розслідування цього злочину сформовано групу слідчих та процесуальних керівників. Триває огляд місця події та вилучення речових доказів. Рух пасажирських та вантажних потягів у цьому напрямі зупинено та залізницею вживаються заходи для корегування маршрутів.

На даний час встановлено, що за деякий час до вибуху, поблизу залізничних колій скоєно умисне вбивство охоронця одного з металургійних підприємств, 1988 року народження. Також вогнепальне поранення отримав ще один працівник підприємства, 1971 року народження.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство). Правоохоронним органами встановлюються обставини події та зв'язок цього злочину зі скоєним терористичним актом.

Досудове розслідування проводиться органами внутрішніх справ та перебуває на контролі прокуратури Донецької області.