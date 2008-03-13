У Балоги вважають, що Тимошенко дарма пускає Газпром на наш ринок

Секретаріат Президента України не виключає можливі ризики від участі дочірньої або афільованої компанії ВАТ «Газпром» (Росія) в реалізації газу промисловим споживачам України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Роман ЖУКОВСЬКИЙ сьогодні журналістам у Києві.

За його словами, згідно директивам Президента України Віктора ЮЩЕНКА делегації України на переговори з Російською Федерацією з питань переходу на прямі схеми співпраці в газовій сфері, НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», у разі потреби, дозволялося створити спільне підприємство (СП-2), яке, одержуючи середньоазіатський газ від «Нафтогазу», займатиметься його реалізацією на території України в обсягах до 30 млрд. куб. м газу в рік. Частка ВАТ «Газпрому» в цьому підприємстві повинна складати не менше 25%, але не більше 50%.

«Уряд ухвалив інше рішення і запропонував «Газпрому» вийти самому на ринок», - відзначив Р.Жуковський.

При цьому він додав, що «у разі, коли підприємство, структура контролюється Україною, посередником його назвати не можна, а якщо воно Україною не контролюється, то воно є посередником. Це раз. А по-друге, цей посередник дуже небезпечний тому, що якщо він почне поставляти газ - зараз 7,5, потім 10 млрд. куб. м і так далі...».

«Той умовний посередник, який був в директивах Президента, набагато безпечніший за того посередника, який зараз буде», - сказав Р.Жуковський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Президента України повідомила, що Президент В.Ющенко запросив на доповідь прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО і голову правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНУ щодо відповідності досягнутих в Москві домовленостей між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» директивам Президента України на переговори з РФ з питань газової співпраці.

Нагадаємо, 13 березня «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин в газовій сфері. Відповідно до Угоди, з 1 квітня 2008 року дочірня або афільована компанія ВАТ «Газпром» щорічно здійснюватиме прямі постачання газу промисловим споживачам України в обсязі не менше 7,5 млрд. куб. м.