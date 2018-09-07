Оточення нового ватажка "ДНР" Пушиліна складатиметься переважно з фахівців із Москви – джерело

Зокрема, в його «виборчому штабі» працюватиме директор Інституту миротворчих ініціатив Денис Денисов.

Оточення нового ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна складатиметься більшою мірою з фахівців із Москви.

Про це УНІАН повідомило джерело, знайоме з ситуацією.

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«Владислав Сурков має намір більше не допускати ексцесів виконавців на місцях. Тому з Пушиліним у його «виборчому штабі» працюватимуть його довірені особи. Зокрема, з Москви направлять як координатора з питань піару, роботою зі ЗМІ та в соцмережах директора Інституту миротворчих ініціатив Дениса Денисова», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, на цю позицію спочатку розглядався Володимир Корнілов, який раніше в Києві очолював філію Інституту країн СНД, однак рішення було ухвалено на користь Денисова, який також до російського вторгнення в 2014 році працював у Києві в цій установі.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на ТАСС, так звана «народна рада «ДНР» призначила тимчасово виконуючим обов'язки голови «республіки» Пушиліна. Крім того, інформаційні ресурси терористів повідомляють, що на 11 листопада призначені «позачергові вибори голови «ДНР» і парламенту».