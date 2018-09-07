Денісова просить Червоний Хрест з'ясувати обставини смерті українців у в'язницях ОРЛО

Вона також зазначила, що отримала інформацію від ув’язнених та їхніх родичів про жорстке ставлення, відсутність медичної допомоги та належних умов у тамтешніх пенітенціарних закладах.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова просить Міжнародний Комітет Червоного Хреста з’ясувати обставини смерті громадян України у тюрмах окупованої Луганщини. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook. Читайте такожДенісова запропонувала Москальковій відвідати Вишинського в обмін на її візит до політв’язня Балуха "За останній місяць трапилася низка смертей в місцях несвободи окупованої Луганської області. Крім того, я отримала інформацію від ув’язнених та їхніх родичів про жорстке ставлення, відсутність медичної допомоги та належних умов у пенітенціарних закладах. Навіть у відкритих джерелах є інформації про трагічні смерті ув’язнених. Це підтверджують і правозахисні організації, які повідомляють про сліди насилля на тілах загиблих. Вартим уваги є те, що загиблі особи в минулому місяці хотіли подальший термін свого ув’язнення відбувати на підконтрольній Україні території. Тож звернулася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста з’ясувати обставини смерті громадян України", - написала вона.

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